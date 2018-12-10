Игрок "Сампдории" отпраздновал гол в ворота "Лацио" без трусов. Фото

Во время матча чемпионата Италии "Лацио" - "Сампдория" (2:2) игрок гостей Риккардо Сапонара эмоционально отпраздновал свой гол на 90+9-й минуте. Во время этого он оказался без трусов.

Празднуя гол, футболист побежал к болельщикам. По дороге он потерял шорты, а затем остался с приспущенными трусами, и в таком виде попал на фото. Сапонара утверждает, что над ним пошутил партнер по команде Лоренцо Тонелли.

- 99 способов отпраздновать гол, - написал Сапонора в инстаграме. - Спасибо партнерам по команде, которые разделили со мной этот момент, и особенно этому шутнику Лоренцо Тонелли.

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