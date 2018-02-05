Игрок "Ромы" разбил свой спорткар в ДТП

Защитник "Ромы" Бруну Перес 5 февраля попал в аварию в Риме на Lamborghini, сообщает Calciomercato. В результате ДТП игрок не пострадал.

Отмечается, что инцидент произошел в половине шестого утра (07.30 мск) в центральной части Рима. Бразилец в какой-то момент потерял контроль над автомобилем и врезался в препятствие.

Футболист не в первый раз попадает в подобного рода ситуацию. В ноябре 2016 года он попал в аварию на арендованном Porshe. Перес был оштрафован за отсутствие водительского удостоверения.