Игрок "Ромы" разбил свой спорткар в ДТП

Защитник "Ромы" Бруну Перес 5 февраля попал в аварию в Риме на Lamborghini, сообщает Calciomercato. В результате ДТП игрок не пострадал.
Отмечается, что инцидент произошел в половине шестого утра (07.30 мск) в центральной части Рима. Бразилец в какой-то момент потерял контроль над автомобилем и врезался в препятствие.
Футболист не в первый раз попадает в подобного рода ситуацию. В ноябре 2016 года он попал в аварию на арендованном Porshe. Перес был оштрафован за отсутствие водительского удостоверения.
#BrunoPeres si schianta con la #Lamborghini Incidente all'alba alle Terme di #Caracalla: ecco le immagini [FOTOGALLERY] https://t.co/IYNHq92jtR @OfficialASRoma #Roma pic.twitter.com/1xpTWl55cC– IL TEMPO (@tempoweb) 5 февраля 2018 г.
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Брат лихой!
15:14