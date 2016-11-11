Игли Ваннукки: "Таланты Габриэла Барбозы могут раскрыться в "Эмполи"

Экс-игрок "Эмполи" Игли Ваннукки высказал мнение о том, что нападающий "Интер" Габриэл Барбоза – отличный вариант усиления позиций клуба из провинции Тоскана. По его словам, получение игровой практики в команде, которая не является европейским грандом, наиболее выгодное продолжение карьеры, которое поможет в полной мере раскрыть таланты игрока.

– "Эмполи" следует обратить внимание на игрока "Интера" Габриэла Барбозу, – приводит Football Italia слова Ваннукки. – С учетом того, что форвард не получает в составе черно-синих достаточного количества игровой практики, "Эмполи" – лучшее место для раскрытия его талантов. История это наглядно подтверждает. В команде раскрылись такие футболисты, как Винченцо Монтелла, Антонио Ди Натале и многие другие.