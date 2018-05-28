Игли Таре: "Мы не получали никаких предложений по Милинковичу-Савичу"

Спортивный директор "Лацио" Игли Таре заявил, что клуб не получил каких-либо предложений по трансферу полузащитника команды Сергея Милинковича-Савича. Ранее сообщалось, что 23-летнего серба за 109 миллионов евро намерен приобрести "Манчестер Юнайтед".

- Обсуждение Сергея в новостях идет на протяжении последних двух лет, так что едва ли это сюоприз, - цитирует Football Italia Таре. – Мы говорим об игроке, который заслужил это внимание. Но на данный момент мы не получали никаких предложений по Милинковичу-Савичу. Когда – и если – они поступят, мы подумаем, что делать.

Отметим, что полузащитник также входит в сферу интересов "Реала", "Ювентуса", "Ливерпуля" и "ПСЖ".

Милинкович-Савич играет за "Лацио" с 2015 года.