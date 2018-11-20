Ибрагимович может вернуться в "Милан" на полгода, если клубу не запретят регистрировать новичков

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может вернуться в "Милан", утверждает sportmediaset.it. Ранее стало известно, что агент форварда Мино Райола провел переговоры с итальянским клубом. Речь идет о шестимесячном контракте, до конца сезона-2018/19.

Отметим, что вопрос трансфера шведа остается открытым, поскольку на клуб может быть наложен запрет регистрировать новичков из-за несоответствия финансовому fair play.

Ибрагимович защищал цвета "Милана" с 2010 по 2012 год. В составе красно-черных он провел 85 матчей, забил 56 голов и помог выиграть чемпионат и Суперкубок Италии в 2011 году.