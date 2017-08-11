Ибрагимович может перейти в "Милан"

"Милан" включился в борьбу за экс-нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича, который продолжает восстанавливаться после травмы, информирует The Telegraph. Также к 35-летнему шведу проявляют интерес "Лос-Анджелес Гэлакси".

Ранее появлялась информация, что "Манчестер Юнайтед" хочет подписать новый контракт с Ибрагимовичем. Английский клуб уже начал переговоры с форвардом.

В прошлом сезоне Ибрагимович выступал за "МЮ" и провел 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 10 результативных передач. В данный момент форвард восстанавливается после полученной травмы в матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта".

По причине повреждения "Манчестер Юнайтед" решили не продлевать контракт с Ибрагимовичем, который истек 30 июня. Несмотря на это, реабилитационный курс форвард проходит на базе манкунианцев.