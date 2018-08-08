Хулен Лопетеги о после победы над "Ромой": "Бэйл феноменален, но никто не должен выделяться"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги после победы над "Ромой" в матче Международного кубка чемпионов заявил, что никто не должен нести на себе груз всей команды, так как все должны выкладываться. Он также выделил действия валлийца Гарета Бэйла.

- Никто не должен тащить на себе груз всей команды, - цитирует пресс-служба клуба Лопетеги. – То, что делает Бейл, - феноменально, я убежден, что у него будет отличный сезон. Но я не люблю сравнивать игроков или говорить о том, что кто-то выделяется. Все должны быть частью команды и выкладываться по полной. Все должны показывать лучшее, что у них есть. Это мой способ видения футбола.

"Реал" переиграл "Рому" со счетом 2:1. Мадридская команда забила два быстрых гола - сначала Гарет Бэйл шикарным пасом вывел Марко Асенсио один на один с вратарем, а затем валлиец забил сам. Ближе к концу встречи римлянам удалось отыграть один мяч - голом отметился Кевин Стротман.