Хуан Куадрадо: "С "Наполи" сыграли плохо, но мы должны продолжать верить в себя"

Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо отметил, что в матче 34-го тура серии А с "Наполи" (0:1) туринцы сыграли не лучшим образом, однако судьба чемпионства по-прежнему в их руках. После этого поражения "Ювентус" опережает "Наполи" на одно очко за четыре тура до конца чемпионата.

– Мы плохо сыграли, но должны продолжать верить в себя. Мы все еще впереди, и все в наших руках, – цитирует Football Italia Куадрадо. – После множества матчей этого сезона мы могли немного устать, но в следующие 20 дней нам надо много работать и вернуть свою форму. Мы должны помнить: преимущество у нас.

Отметим, что неаполитанцы выиграли у "Ювентуса" в Турине впервые за 9 лет.