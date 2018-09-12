Хуан Куадрадо: "Роналду - великий чемпион и суперзвезда"

Нападающий "Ювентуса" Хуан Куадрадо заявил, что считает своего одноклубника Криштиану Роналду суперзвездой. 33-летний португалец присоединился к "бьянконери" 10 июля, подписав 4-летний контракт.

- Мы давно знали, что он великий чемпион и суперзвезда, - приводит слова Куадрадо Football Italia. - Он должен оставаться спокойным, ведь рано или поздно забьет. Затем голы польются потоком.

Цели "Ювентуса" на сезон? Мы хотим выиграть чемпионство и Кубок Италии, а также дойти до финала Лиги чемпионов.

Роналду провел 3 матча в составе "Ювентуса" и отметился одной результативной передачей.

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