Хуан Куадрадо: "Приход Роналду дал нам что-то еще, но "Юве" всегда был хорошо построен"

Нападающий "Ювентуса" Хуан Куадрадо заявил, что "бьянконери" стали сильнее не только благодаря приобретению португальского форварда Криштиану Роналду. По его мнению, игра туринского клуба всегда была построена хорошо.

- Мы похожи на семью, мы все действуем в одном направлении, и именно это дает нам силу, - приводит пресс-служба клуба слова Куадрадо. - Приход Криштиану определенно дал нам что-то еще. Но я думаю, что игра "Юве" всегда была хорошо построена. Теперь, может быть, мы стали еще сильнее, потому что некоторые из нас здесь давно и хорошо знают друг друга. А также пришли великие чемпионы. Будем надеяться, что мы сможем одержать победу во всех турнирах.

Роналду провел 5 матчей в составе "Ювентуса" и отметился двумя голами и одной результативной передачей. После 4-х туров туринский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, одержав 4 победы.

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