Хуан Куадрадо: "Финал Кубка Италии против "Милана" не будет похож на игру чемпионата"

Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо рассказал, чего он ожидает от матча против "Милана" в финале Кубка Италии. Он подчеркнул, что его команде не будет легко.

- Это будет очень сложная игра, она будет отличаться от нашей встречи с "Миланом" в чемпионате. Мы можем обыграть их, - цитирует Куадрадо around-j.com. - В серии А, пожалуй, это мой самый прекрасный сезон, потому что он был самым напряженным.

Победа в чемпионате, когда ты идешь наравне с конкурентом весь турнир, дает тебе наибольшее удовольствие .Мы довольны, но нужно сохранять спокойствие - нам нужно набрать еще одно очко. Нам нужно играть на максимуме возможностей до конца и всегда пытаться победить.

Финальный матч Кубка Италии "Ювентус" - "Милан" состоится 9 мая в Риме на "Стадио Олимпико" и начнется в 22.00 по московскому времени.