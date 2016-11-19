22:38 | ФУТБОЛ — Италия

Хосе Кальехон: В "Наполи" собралась большая и единая семья"

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Нападающий "Наполи" Хосе Кальехон после игры 13-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (2:1) поздравил с дублем нападающего команды Лоренцо Инсинье. Испанец подчеркнул хорошую атмосферу внутри неаполитанского коллектива.

– Мы всегда хотим побеждать, – цитирует Sky Sport Italia Кальехона. – В прошлом сезоне гостевые матчи давались нам тяжело, мы должны были исправить эту ситуацию. Я очень рад за Лоренцо Инсинье, который не является самым результативным игроком команды, но он крайне важен для нашего стиля. Вообще в "Наполи" собралась большая и единая семья, каждый из членов которой преследует одну задачу.

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