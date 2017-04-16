Хосе Кальехон: "У "Ромы" тяжелый календарь на финише сезона, так что "Наполи" приближается"

Полузащитник "Наполи" Хосе Кальехон после матча 32-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (3:0) подчеркнул, что команда приближается к "Роме". Столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице, но опережает неаполитанцев на два очка.

– Мы играем для болельщиков, города, клуба и за себя, – сказал для Mediaset Premium Кальехон. – Мы одержали заслуженную победу сегодня. Я доволен тем, что живу в Неаполе. С первого дня переезда чувствую себя здесь как дома.

Теперь же мы близки к "Роме", а впереди еще шесть игр. У римлян тяжелый календарь на финише сезона, так что будем смотреть за развитием событий.