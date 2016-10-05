Хосе Кальехон: "Когда Анчелотти пришел в "Реал", я понял, что нужно уходить"

Полузащитник "Наполи" Хосе Кальехон и сборной Испании рассказал о том, что был вынужден покинуть "Реал" летом 2013 года. Испанец посчитал, что при Карло Анчелотти он не будет получать достаточно игровой практики.

– "Реал" всегда был моей мечтой, – цитирует Marca Кальехона. – В итоге я провел в клубе два прекрасных сезона. Мне казалось, что я могу играть больше, но сейчас я понимаю, что играл я достаточно много. При Моуринью я исполнял роль первого-второго запасного. Когда он ушел и пришел Анчелотти, я понял, что играть буду меньше, поэтому мне необходимо было сменить обстановку.