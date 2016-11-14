Хосе Кальехон: "Хочу остаться в "Наполи" еще на четыре года"

Нападающий "Наполи" Хосе Кальехон подчеркнул, что не собирается покидать клуб. По словам испанца, он намерен полностью отработать свой контракт с неаполитанцами.

- Я очень счастлив в "Наполи", о чем всегда говорил, - цитирует Granada Hoy Кальехона. – Это касается и меня лично, и моей семьи. Болельщики и клуб прекрасно относятся к нам. Так что я не собираюсь покидать "Наполи". Я недавно продлил контракт и собираюсь остаться здесь еще на четыре года. Сарри очень помог мне. Теперь я гораздо более разносторонний игрок, чем раньше.