Хосе Кальехон: "Было трудно играть с "Болоньей" после Лиги чемпионов"

Полузащитник "Наполи" Хосе Кальехон после матча 4-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (3:1) выразил удовлетворение результатом встречи. По словам автора первого гола, его команде было непросто физически после игры с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов (2:1).

– Было трудно играть с "Болоньей" после Лиги чемпионов, – приводит Tmw слова Кальехона. – Соперник был на высоте, но мы во втором тайме сделали все как надо. Эти три очка очень важны для нас. Мой гол? Я работаю в интересах команды, но если удается забить – это фантастика.