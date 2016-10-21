Хонда включен в заявку "Милана" на матч с "Ювентусом"

Полузащитник "Милана" Кейсуке Хонда включен в число футболистов, готовящихся к матчу 9-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса", сообщает официальный сайт клуба. Игрок пропустил предыдущую встречу из-за травмы. На этой неделе экс-хавбек ЦСКА приступил к занятиям в общей группе. В текущем сезоне он провел 19 минут под руководством Винченцо Монтеллы.

Полностью заявка "Милана" выглядит следующим образом: Доннарумма, Габриэл, Плиццари, Абате, Де Шильо, Эли, Гомес, Палетта, Романьоли, Бонавентура, Хонда, Куцка, Локателли, Палашич, Поли, Соса, Бакка, Лападула, Луиз Адриану, Ньянг, Сусо.

Игра "Милан" - "Ювентус" состоится 22 октября.