"Хочу увидеть лицо Де Лаурентиса". Президент "Сампдории" троллит коллегу из "Наполи"

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро после победы над "Наполи" (3:0) в третьем туре чемпионата Италии иронически отозвался в адрес своего коллеги из "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса.

- Мне это нравится! Хочу увидеть лицо Аурелио прямо сейчас!, - цитирует президента Football Italia. - У него великолепная команда, но я сейчас хотел бы увидеть его лицо. Я очень счастлив, потому что все ваши прогнозы были ошибочны. К счастью, я тоже ошибся.

В составе победителей отличился Грегуар Дефрель, еще один мяч забил Фабио Квальярелла.