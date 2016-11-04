Хиддинк не хочет проходить собеседование в "Интере"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк готов возглавить "Интер", утверждает ANSA. Главным препятствием является желание итальянского клуба провести собеседование с претендентами на этот пост - Хиддинк не хочет принимать участие в своеобразном "кастинге". Помимо него "Интер" рассматривает кандидатуры Стефано Пиоли, Франческо Гвидолина и Марселино Гарсию Тораля. Ранее с поста главного тренера миланцев был уволен Франк Де Бур. Последним местом работы Хиддинка был "Челси", который он возглавлял в сезоне-2015/16. Со сборной России он работал с 2006 по 2010 год и смог завоевать с ней бронзу Euro-2016.

Ранее сообщалось, что стороны не договорились о сроке контракта.