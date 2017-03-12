Хет-трики Икарди и Банеги позволили "Интеру" разгромить "Аталанту"

В матче 28-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле крупно победил "Аталанту" – 7:1. Хет-триками у хозяев отметились Мауро Икарди и Эвер Банега. Еще один мяч на счету Роберто Гальярдини. Этот успех позволил черно-синим временно подняться на четвертую строчку в таблице. "Аталанта" опустилась на шестое место.

В другом поединке "Кьево" дома разгромил "Эмполи" (4:0). Гол и результативную передачу записал на свой счет Вальтер Бирса. "Летающие ослы" остались на 11-й позиции в таблице. "Эмполи" идет 17-м.

"Удинезе" на выезде одолел "Пескару" (3:1). Фриулийцы поднялись на 12-е место. Подопечные Зденека Земана по-прежнему занимают последнюю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

28-й тур

"Интер" – "Аталанта" – 7:1 (5:1)

Голы: Икарди, 17 (1:0). Икарди, 23 - с пенальти (2:0). Икарди, 26 (3:0). Банега, 31 (4:0). Банега, 34 (5:0). Фройлер, 42 (5:1). Гальярдини, 52 (6:1). Банега, 67 (7:1).

"Интер": Ханданович, Миранда, Ансальди, Д`Амброзио, Банега (Жоау Мариу, 70), Медель, Кандрева, Кондогбья, Гальярдини, Перишич (Эдер, 82), Икарди (Паласио, 77).

"Аталанта": Бериша, Зуканович, Толой, Кальдара, Конти, Гомес (Бастони, 61), Куртич, Спинаццола (Д`Алессандро, 69), Фройлер, Кессиэ (Мунье, 61), Петанья.Предупреждения: Толой, 15. Бериша, 23. Зуканович, 25. Икарди, 28. Ансальди, 61. Куртич, 71. Гальярдини, 76.

Судья: Иррати.

12 марта. Милан. Стадион "Сан-Сиро".

"Кьево" – "Эмполи" – 4:0 (2:0)

Голы: Инглезе, 22 (1:0). Пеллиссьер, 40 (2:0). Бирса, 75 (3:0). Цесар, 89 (4:0).

"Кьево": Соррентино, Цесар, Гобби, Сполли, Каччаторе, Бирса (Кийен, 84), Хетемай (Депаоли, 89), Радованович, Кастро, Пеллиссьер (Бастьен, 72), Инглезе.

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Беллуши, Коста, Лаурини, Кроче, Диуссе, Крунич, Эль-Каддури (Марилунго, 81), Маккароне (Тиам, 53), Пуччарелли (Димарко, 59).

Предупреждение: Диуссе, 55.

Судья: Джакомелли.

12 марта. Верона. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди".

"Пескара" – "Удинезе" – 1:3 (0:1)

Голы: Сапата, 20 (0:1). Янкто, 51 (0:2). Теро, 55 (0). Мунтари, 83 (1).

"Пескара": Биссарри, Бираги, Дзампано, Бово, Стендардо (Форнасьер, 7), Мемушай, Верре (Мунтари, 46), Бенали, Бруно, Митрицэ (Кастанос, 64), Черри.

"Удинезе": Карнезис (Скуффет, 79), Анджелла, Данилу Ларанжейра, Самир, Халльфредссон (Кумс, 70), Агьеманг-Баду, де Пауль, Видмер, Янкто, Теро (Габриэл Силва, 73), Сапата.

Предупреждения: Халльфредссон, 35. Бруно, 39. Данилу Ларанжейра, 43. Бово, 52. Габриэл Силва, 85. де Пауль, 90+4.

Судья: Чели.

12 марта. Пескара. Стадион "Адриатико".