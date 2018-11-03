Хет-трик Мертенса помог "Наполи" разгромить "Эмполи"

"Наполи" обыграл "Эмполи" в стартовом матче 11-го тура чемпионата Италии - 5:1. Хет-трик в этой встрече сделал полузащитник Дрис Мертенс.

Неаполитанцы набрали 25 очков и вышли на второе место в турнирной таблице серии А. До лидирующего "Ювентуса", у которого матч в запасе, 3 очка.

Чемпионат Италии

Серия А

11-й тур

"Наполи" - "Эмполи" - 5:1 (2:0)

Голы: Инсинье, 9 (1:0). Мертенс, 38 (2:0). Капуто, 58 (2:1). Мертенс, 64 (3:1). Милик, 90 (4:1). Мертенс, 90+3 (5:1).

"Наполи": Карнезис, Малькюи, Максимович, Кулибали, Хюсай, Зелиньски (Милик, 83), Рог (Аллан, 63), Диавара, Руис (Кальехон, 63), Мертенс, Инсинье.

"Эмполи": Проведель, Антонелли, Сильвестре, Майетта, Ди Лоренцо, Акуа (Зайц, 67), Салих Учан (Ла Гумина, 80), Беннасер, Крунич (Паскуаль, 68), Траоре, Капуто.

Предупреждения: Беннасер, 42. Ди Лоренцо, 86.

Судья: Пайретто (Италия).

2 ноября. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".