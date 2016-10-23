Хет-трик Калинича помог "Фиорентине" победить "Кальяри"

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Кальяри" на своем поле уступил "Фиорентине" – 3:5. Хет-трик в составе гостей оформил Никола Калинич, дублем отметился Федерико Бернардески. Этот успех позволил "фиалкам" подняться на девятое место в турнирной таблице. "Кальяри" остался восьмым.

В другом поединке "Эмполи" на своем поле сыграл вничью с "Кьево" – 0:0. Причем гости завершали встречу в меньшинстве из-за удаления Лукаса Кастро. "Летающие ослы" занимают седьмую позицию в таблице серии А, "Эмполи" идет 19-м.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

"Кальяри" – "Фиорентина" – 3:5 (1:4)

"Эмполи" – "Кьево" – 0:0