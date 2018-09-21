Хедира выбыл на три недели

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира получил трамву в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Валенсии" и выбыл на три недели, информирует Sky Sport Italia.

Хавбек был заменен на 23-й минуте встречи из-за повреждения. В результате медицинского обследования у футболиста было выявлено растяжение мышц бедра левой ноги. Чтобы полностью восстановиться от травмы, немцу потребуется около 20 дней.

В текущем сезоне Хедира провел 5 матчей за "Ювентус" и забил 1 гол.

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