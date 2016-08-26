Хедира пожертвует 20 тысяч евро пострадавшим от землетрясения в Италии

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира решил поддержать пострадавших от землетрясения в Италии. Напомним, стихийное бедствие унесло жизни 267 человек.

– Я глубоко опечален тем, что случилось в Италии, – написал на своей странице в Facebook Хедира. – Каждый из нас может что-то сделать. Я пожертвую 20 тысяч евро в фонд помощи пострадавшим.

Также Хедира передаст свои подписанные футболки в центр благотворительности, который может их продать.