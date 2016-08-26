10:40 | ФУТБОЛ — Италия

Хедира пожертвует 20 тысяч евро пострадавшим от землетрясения в Италии

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Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира решил поддержать пострадавших от землетрясения в Италии. Напомним, стихийное бедствие унесло жизни 267 человек.

– Я глубоко опечален тем, что случилось в Италии, – написал на своей странице в Facebook Хедира. – Каждый из нас может что-то сделать. Я пожертвую 20 тысяч евро в фонд помощи пострадавшим.

Также Хедира передаст свои подписанные футболки в центр благотворительности, который может их продать.

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Christmas

Да уж, молчал бы уж. Криштиану пожертвовал миллион в своей стране, где люди пострадали от пожаров, а тут какие то 20 тыс, это все равно что пенсионерка у нас рубль пожертвует и то на фоне её пенсии это будет более щедро

11:39

баламошка

20 тыс. у него из кармана случайно выпали, а люди увидели и попросили помочь. Пришлось пожертвовать.

11:01

nikmaxpayne

Счет на миллиарды, а он 20 тысяч пожертвует. Какие же жмоты нынешние футболисты, с зарплатами чумовыми.

10:45

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