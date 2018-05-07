Хедира хочет играть в Англии

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира сообщил, что летом может перейти в один из клубов английской премьер-лиги. По его словам, только в Англии он не выигрывал титулы. Ранее сообщалось об интересе к немецкому хавбеку со стороны "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Челси".

– Мой контракт истекает через год, и я думаю о будущем. Мне нравится в Турине, но я люблю новые вызовы, – цитирует Хедиру Bild. – Я хочу выиграть как можно больше титулов. Из сильнейших чемпионатов не хватает Англии. В Испании, Германии и Италии я уже побеждал.

Премьер-лига всегда была для меня привлекательной. Титул оттуда дополнил бы мою коллекцию. Однако трудно точно сказать, что будет в будущем.