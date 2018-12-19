Хавьер Дзанетти: "Жаль, что с Жозе Моуринью все вышло именно так"

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти прокомментировал увольнение с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью​, сообщает Corriere dello Sport. 45-летний аргентинец сожалеет, что 55-летний португалец покинул этот пост.

– Очень жаль, что с Жозе Моуринью все вышло именно так, – приводит слова Дзанетти Corriere dello Sport. – У каждого тренера в жизни бывают сложные периоды, но я знаю Жозе. Он много раз доказывал, что способен справляться с любыми трудностями, ведь он отличный тренер. Я знаю, что очень скоро Моуринью снова захочет оказаться на вершине успеха.

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