Хавьер Дзанетти: "Видеоповторы помогают судьям"

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти после матча 3-го тура чемпионата Италии против СПАЛа (2:0) подчеркнул, что внедрение видеоповторов в серию А – правильное решение. Отметим, что в сегодняшней встрече нападающий Мауро Икарди открыл счет, реализовав пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора.
– Видеоповторы? Со временем мы привыкнем к этому, – сказал для Premium Sport Дзанетти. – Это очень поможет судьям, особенно, если у них есть большие сомнения.
Валет Тула
современный футбол более интенсивный чем 100 лет назад, поэтому необходимы изменения в правилах...нагрузки на спортсменов возрастают..они чаще играют на пределе и соответственно увеличилось количество смертей и травм от износа организма,,, необходимо как то решать эти проблемы иначе количество травм и смертей будет только расти! видятся несколько решений: 1 -- увеличение количества замен до 5-6 ( увеличивается ротация состава и нагрузки уменьшаться ) 2-- 5ти минутные перерывы в середине таймов ( которые можно будет заполнить рекламой, что увеличит финансовую привлекательность телетрансляций а соответственно и отчисления в бюджеты команд .... повтором опасных моментов и красивых моментов игры..быстрым анализом или интервью бывших звёзд команд или травмированных игроков обеих команд или знаменитых болельщиков....впечатления от сыгранного отрезка...вообщем телезритель не заскучает)
17:32