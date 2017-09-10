Хавьер Дзанетти: "Видеоповторы помогают судьям"

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти после матча 3-го тура чемпионата Италии против СПАЛа (2:0) подчеркнул, что внедрение видеоповторов в серию А – правильное решение. Отметим, что в сегодняшней встрече нападающий Мауро Икарди открыл счет, реализовав пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора.

– Видеоповторы? Со временем мы привыкнем к этому, – сказал для Premium Sport Дзанетти. – Это очень поможет судьям, особенно, если у них есть большие сомнения.