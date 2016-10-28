Хавьер Дзанетти: "В "Интере" полностью доверяют де Буру"

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти поддержал главного тренера команды Франка де Бура. "Интер" после 10 туров набрал 14 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице серии А.

– У нас с де Буром есть общая цель – сделать "Интер" сильнее, вернуть утерянные позиции, – приводит слова Дзанетти Football Italia. – Да, мы все читаем прессу, однако высказывания в СМИ не влияют на нашу работу. Мы на 100 процентов доверяем де Буру, однако задача перед ним стоит не из легких. Впереди нас ждет перерыв, и он сможет больше времени поработать с командой.