Хавьер Дзанетти: "Уверен, Икарди скоро получит шанс в сборной Аргентины"

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти уверен, что нападающий Мауро Икарди получит свой шанс в сборной Аргентины. Ранее в СМИ появлялась информация, что лидер аргентинской команды Лионель Месси против нахождения в сборной капитана "Интера".

- У сборной Аргентины всегда были хорошие игроки, - цитирует Diario La Voz Дзанетти. - Мауро Икарди является капитаном" Интера" и ждет своего шанса в национальной команде, который, уверен, он скоро получит. Я говорил с Эдгардо Баусой. Икарди наш капитан, он играет очень хорошо, в каждой игре показывает, что является отличным нападающим, который всегда забивает голы.