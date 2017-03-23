14:45 | ФУТБОЛ — Италия

Хавьер Дзанетти: "Уверен, Икарди скоро получит шанс в сборной Аргентины"

0
0
0
0

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти уверен, что нападающий Мауро Икарди получит свой шанс в сборной Аргентины. Ранее в СМИ появлялась информация, что лидер аргентинской команды Лионель Месси против нахождения в сборной капитана "Интера".

- У сборной Аргентины всегда были хорошие игроки, - цитирует Diario La Voz Дзанетти. - Мауро Икарди является капитаном" Интера" и ждет своего шанса в национальной команде, который, уверен, он скоро получит. Я говорил с Эдгардо Баусой. Икарди наш капитан, он играет очень хорошо, в каждой игре показывает, что является отличным нападающим, который всегда забивает голы.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...