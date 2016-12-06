13:33 | ФУТБОЛ — Италия

Хавьер Дзанетти: "Симеоне в "Интере"? Никто не знает, что произойдет в будущем"

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Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти отказался комментировать возможность приглашения в команду наставника "Атлетико" Диего Симеоне. На прошлой неделе сын Симеоне заявил, что его отец в будущем переберется в стан "нерадзурри".

- Симеоне в "Интере"? Кто знает, что произойдет в будущем, - цитирует Football Italia Дзанетти. - Сейчас мы сосредоточены на настоящем и на Пиоли, он ищет варианты исправления ситуации. Никто не знает, что произойдет в будущем.

"Интер" обязан попытаться достичь Лиги чемпионов по итогам этого сезона, и мы сделаем все оценки после завершения чемпионата. Не скрываем, что есть проблемы, но мы должны иметь силы, чтобы решить их.

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