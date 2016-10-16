Хавьер Дзанетти: "Интер" не может принять такое поведение Икарди"

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти сообщил, что клуб проведет разбирательство инцидента между фанатами команды и нападающим Мауро Икарди. Ранее ультрас клуба потребовали отобрать капитанскую повязку у аргентинца, на что тот ответил открытым письмом в Instagram. Фанатам это также не понравилось, и они вывесили оскорбительный баннер на матче команды против "Кальяри" (1:2).

- Будем ли мы принимать какие-либо меры? К сожалению, это нужно сделать, - приводит Football Italia слова Дзанетти. - Фанаты - это очень важный элемент футбола, мы должны их уважать. Клуб не может принять такое поведение футболиста. Будем снова разговаривать с Икарди, чтобы понять, что происходит.

Капитанская повязка? Давайте обсудим это позже. Ведь это вопрос не только Икарди, а и всех, кто является частью клуба. Никто не ожидал такого, мы были сосредоточены на других целях. "Интер" - это не один человек, и мы могли бы обойтись без этого инцидента. Но, к сожалению, социальные сети могут негативно повлиять на клуб. Любой представитель "Интера" может писать что угодно о своей личной жизни, но это не должно наносить вред клубу.