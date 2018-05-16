Хавбек "Кальяри" дисквалифицирован на шесть месяцев за допинг

Полузащитник "Кальяри" Жоау Педру дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает AP. Сторона обвинения требовала для 26-летнего бразильца четыре года дисквалификации, но в итоге он сможет вернуться к выступлением уже в сентябре.



Напомним, Педру в марте был временно отстранен после того, как две его допинг-пробы, взятые после матчей чемпионата Италии с "Сассуоло" 11 февраля и "Кьево" 17 февраля, дали положительный результат - в них был обнаружен гидрохлоротиазид.

Педру выступает за "Кальяри" с 2014 года. В текущем сезоне бразилец провел в составе клуба 24 игры, забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу.