Хамшик сообщил президенту "Наполи" о том, что может уйти из клуба

Капитан "Наполи" Марек Хамшик сообщил, что недавно встречался с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. 30-летний полузащитник и руководитель итальянского клуба обсуждали будущее первого в команде.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что интерес к Хамшику проявляют китайские клубы "Шаньдун Лунэн" и "Тяньцзинь Тэда".

– Мое будущее? Я все еще игрок "Наполи", – цитирует Gazzetta dello Sport Хамшика. – Пока ничего не поменялось. Я говорил президенту, что есть такая вероятность (ухода. – Прим. "СЭ"), но на данный момент новостей нет.

Напомним, словацкий хавбек выступает за "Наполи" с 2007 года. За это время он принял участие в 501 матче, забив 120 мячей. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до лета 2020 года. Трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 35 миллионов евро.