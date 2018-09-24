Хамшик провел 506-й матч за "Наполи". Скоро он побьет клубный рекорд

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик отметил юбилей в матче 5-го тура чемпионата Италии против "Торино" (3:1). Эта игра стала для него 400-й в серии А.

Всего Хамшик провел 506 матчей в составе "Наполи" и обошел по этому показателю Антонио Юлиано. До рекорда Джузеппе Брусколотти 31-летнему словаку осталось пять игр.

На счету Хамшика, который выступает за "Наполи" с 2007 года, 120 мячей. Он является лучшим бомбардиром клуба в истории. На счету Диего Марадоны 115 голов.