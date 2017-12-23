Хамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за "Наполи"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик, отличившийся в матче 18-го тура чемпионата Италии с "Сампдорией", побил рекорд легендарного футболиста Диего Марадоны по количеству голов за клуб из Неаполя.

Для 30-летнего словака это взятие ворот стало 116-м. На счету аргентинского ветерана 115 голов за неаполитанцев.

Помимо этих футболистов только трое игроков "Наполи" забивали более ста раз – Аттила Саллустро (108), Эдинсон Кавани (104) и Антонио Войяк (103).

Напомним, что Гамшик выступает за неаполитанцев с 2007 года. В текущем сезоне в составе клуба он провел 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал два голевых паса. Марадона был игроком "Наполи" с 1984 по 1991 год.