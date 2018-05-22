Хамшик может покинуть "Наполи"

Капитан "Наполи" Марек Хамшик подтвердил, что может покинуть команду этим летом. Ранее сообщалось, что 30-летний полузащитник готов продолжить карьеру в Китае.

– Я разочарован тем, что мы снова упустили титул, – цитирует игрока словацкая газета Pravda. – Я отдавал все свои силы, играя за "Наполи". Возможно, пришло время для того, чтобы наши пути разошлись.

В текущем сезоне Хамшик провел в составе "Наполи" 38 игр в итальянском чемпионате, в которых отметился 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.