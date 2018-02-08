Гуарин готов на 80-процентное сокращение зарплаты ради возвращения в "Интер"

Полузащитник "Шанхай Шеньхуа" Фреди Гуарин просит "Интер", за который он выступал с 2012 по 2016 год, вернуть его в итальянский клуб. Колумбийский хавбек сказал, что готов потерять в деньгах ради возвращения в клуб из Милана.

Напомним, Гуарин перешил из "Интера" в "Шанхай Шеньхуа" в январе 2016 года. "Нерадзурри" заработали на продаже игрока 10 миллионов евро.

- Деньги - не проблема, я готов получать пятую часть своей нынешней зарплаты, - цитирует Gazzetta dello Sport Гуарина. - Я говорил об этом с Пьеро Аузилио (спортивным директором "Интера". - Прим. "СЭ") в прошлом году, но финансовые условия помешали этому.

Я готов вернуться. Это мое самое большое желание. Меня не интересуют деньги. Я готов зарабатывать гораздо меньше. Я скучаю по Италии и "Интеру", но не сожалею о своем выборе.

В составе "Шанхай Шеньхуа" Гуарин принял участие в 53 матчах, забив 16 мячей и отдав 10 результативных передач.