Грегуар Дефрель: "Хотел уйти из футбола, но мне позвонили из "Чезены"

Нападающий "Сассуоло" Грегуар Дефрель признался, что несколько лет назад был близок к уходу из футбола. Француз провел неудачный сезон с "Фоджой"​ и летом 2012 года собирался завершить карьеру.

- Я собирался попрощаться с футболом в 22 года, но "Чезена" вернула мне желание играть в футбол," - цитирует Resto del Carlino Дефреля. - В 2012 году я только что вернулся из "Фоджи", где был не самый лучший сезон. Я был морально уничтожен и даже думал о завершении карьеры. Однако со мной связалась "Чезена".

В детстве я тренировался один раз в неделю во Франции, а также играл по воскресеньям за местную команду. Никогда не думал, что буду футболистом. Однако затем мне пришло приглашение из Италии, но первые три года там были не так просто.