Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин отметил, что ему очень комфортно в туринском клубе. По словам 28-летнего аргентинца, несмотря на большое количество побед, игроки "Старой синьоры" невероятно голодны до новых триумфов.

– Когда стадион хором скандирует мое имя, хочется обнять всех болельщиков, – приводит официальный сайт "Ювентуса" слова Игуаина. – А ведь я в клубе всего два месяца! Мне очень нравится наша домашняя арена, это что-то невероятное! Когда забиваешь гол, в голове проносится много мыслей. Когда игроки всей команды бегут поздравить тебя с забитым мячом, это просто восхитительное чувство.



Надеюсь, что продолжу забивать и помогать "Ювентусу". Мне нравятся все голы, которые я забиваю. Но если выбирать один, пожалуй, это мяч в ворота "Сассуоло". После перехода сюда я вижу, что и клуб, и партнеры по команде каждый день усердно работают, чтобы побеждать. Мы все голодны до новых триумфов.