Гонсало Игуаин: "Ювентус" в матче с "Кальяри" сделал то, что и должен был"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин после победы над "Кальяри" (2:0) в гостевом матче 24-го тура чемпионата Италии подчеркнул, что команда не лучшим образом начала первый тайм. Отметим, что аргентинский форвард в этой встрече оформил дубль.

– Важно было победить, – приводит Football Italia слова Игуаина. – Мы начали первый тайм не так, как хотели, было действительно очень тяжело, но на долгой дистанции мы сумели победить.

Нужно оставаться спокойными, мы просто сделали то, что должны были, нужно продолжать в том же духе. Я в хорошей форме, то же самое можно сказать и о моих партнерах по команде. Мы знали, что "Кальяри" хорошо выступает дома, и что нам придется хорошо поработать, чтобы победить.

Теперь нужно отдохнуть и подготовиться к пятничному матчу с "Палермо". До субботы мы не будем думать о предстоящей игре с "Порту" в Лиге чемпионов.