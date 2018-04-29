Гонсало Игуаин: "Ювентус" очень хотел выиграть и бился до конца"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин прокомментировал победу своей команды над "Интером" в 35-м туре чемпионата Италии. Туринский клуб выиграл 3:2, забив два мяча в последние пять минут встречи, а победный гол на счету Игуаина.

– Это футбол. Бывало, что мы проигрывали на последней минуте, на сей раз мы добились победы в самой концовке. Мы очень хотели выиграть и действовали с большим желанием, – цитирует Mediaset Premium Игуаина. – Мы были готовы бороться до конца. Конечно, мы получили серьёзный заряд уверенности, одержав такую победу.



