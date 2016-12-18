Гонсало Игуаин: "Ювентус" хочет выиграть Лигу чемпионов и шестой подряд скудетто"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин после победы над "Ромой" в матче 17-го тура чемпионата Италии (1:0) признался, что всегда чувствовал себя спокойно в туринской команде. Также он рассчитывает на чемпионство и победу в Лиге чемпионов.

- Я всегда был спокоен и говорил об этом с самого первого дня в "Юве", - цитирует пресс-служба клуба Игуаина. - Для меня важны победы команды, но, конечно, забитые голы делают меня счастливыми. Тем не менее, я знаю, что если буду оставаться спокойным, то моя тяжелая работа будет вознаграждена.

Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, а также исторический шестой подряд титул чемпионов Италии. В Лиге чемпионов нужен хороший жребий, тогда как в серии А необходимы еженедельные успехи.