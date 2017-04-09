Гонсало Игуаин: "Теперь надо готовиться к "Барселоне"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин после матча 31-го тура чемпионата Италии с "Кьево" (2:0) выразил удовлетворение результатом встречи. Сам аргентинец стал автором дубля. 11 апреля туринцы встретятся с "Барселоной" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

– Я очень доволен сегодняшним матчем, – приводит Tmw слова Игуаина. – Мне понравилось настрой команды и отношение. С "Кьево" достаточно сложно играть, но мы одержали важную победу. Теперь мы должны отдохнуть и готовиться как можно лучше к "Барселоне".