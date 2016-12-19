11:35 | ФУТБОЛ — Италия

Гонсало Игуаин: "Суперкубок нельзя сравнить с Лигой чемпионов, но "Ювентусу" нужен этот трофей"

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Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин отметил, что команда настраивается на матч за Суперкубок Италии против "Милана" с полной отдачей. По его словам, туринскому клубу важен любой трофей. Игра состоится 23 декабря в Дохе. 

- Конечно, этот матч нельзя сравнить с Лигой чемпионов, но нам нужен этот трофей, - приводит Gazzetta Dello Sport слова Игуаина. - Это всего одна игра, в которой нужно победить. Перед нами стоит цель выиграть столько титулов, сколько возможно.

Это будет жесткая игра, потому что "Милан" - грубая команда. Надеюсь, матч закончится не так, как в прошлый раз, когда мы проиграли. Хочу выиграть первый трофей в новом клубе.

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