Гонсало Игуаин: "Решение уйти из "Ювентуса было не моим"

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин заявил, что не он сам принял решение уйти из "Ювентуса". По словам футболиста, приход португальца Криштиану Роналду стал поводом для смены клубной прописки.

- Решение уйти из "Ювентуса" было не моим, - приводит Football Italia слова Игуаина. - Я отдал "Юве" всего себя, выиграл с ними много трофеев. Но затем они взяли Криштиану Роналду. Клуб хотел сделать скачок в качестве. И они сказали мне, что я не могу остаться. Обещали, что попытаются найти решение. Лучшим решением был "Милан".

Напомним, Игуаин стал игроком "Милана" 2 августа 2018 года. До этого 30-летний аргентинец был игроком "Наполи" с 2013 по 2016 год, а затем перешел в "Ювентус".

Все о чемпионате Италии - здесь