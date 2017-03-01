Гонсало Игуаин: "По-прежнему уважаю "Наполи"

Нападающий "Ювентуса" после победы над "Наполи" (3:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии подчеркнул, что его команда действовала терпеливо. Также экс-форвард "Наполи" отметил, что по-прежнему испытывает уважение к неаполитанскому клубу.

– Мы провели очень сложный матч против впечатляющего "Наполи", – приводит Football Italia слова Игуаина. – В первом тайме приходилось трудно, сложно было завладеть мячом. В перерыве тренер сказал нам, что не надо терять терпение, потому что мы все можем перевернуть, что мы и сделали.

В этом сила "Ювентуса" – мы не теряли терпения. Мы добыли важную победу, теперь едем в Неаполь с хорошим результатом.

Я по-прежнему уважаю "Наполи". В "Ювентусе" я очень счастлив, нужно продолжать в том же духе. Впереди длинный путь, несколько следующих месяцев будут жесткими.