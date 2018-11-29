Гонсало Игуаин: "Не считаю себя звездой "Милана"

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин заявил, что не считает себя звездой этой команды. 30-летний аргентинец также признался, что не намерен покидать клуб.

- Я никогда не говорил, что хочу уйти из "Милана", - приводит слова Игуаина Sky Sports. - Мои намерения ясны. Для меня существует только "Милан". Но я не считаю себя звездой этой команды.

Игуаин перешел в "Милан" из "Ювентуса" 2 августа 2018 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей в составе "россонери", забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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