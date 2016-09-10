Гонсало Игуаин: "Мне очень комфортно действовать в связке с Дибалой"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин, оформивший дубль в матче 3-го тура серии А против "Сассуоло" (3:1), отметил, что рад находиться в легендарном итальянском клубе. Также аргентинец подчеркнул, что их игровой тандем с Пауло Дибалой еще преподнесет соперникам сюрпризы.

- На протяжении всей встречи я действовал раскрепощенно. Любой команде для победы важно чувствовать свою игру, - приводит Football Italia слова Игуаина. - Пока я провел за "Ювентус" считанное количество игр. Хочу отметить, что с каждым новым матчем улучшается взаимопонимание с партнерами. На данный момент мне очень комфортно действовать в связке с Дибалой.

Считаю, что "Сассуоло" – крепкий боеспособный коллектив, который наверняка создаст проблемы многим командам. Сегодня был непростой матч, однако нужно двигаться вперед. Уже через три дня нам предстоит встреча с "Севильей" в Лиге чемпионов. Матчи главного европейского футбольного турнира - всегда особенное зрелище!