Гонсало Игуаин: "Месси или Роналду? Вопрос из серии "Касильяс или Буффон"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин заявил, что не может выбрать между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. С обоими игроками Игуаину довелось играть: с Месси - в сборной Аргентины, с Роналду - в "Реале". Кроме того, форвард не смог ответить на вопрос, кто лучше: Икер Касильяс или Джанлуиджи Буффон.

- И с Касильясом, и с Буффоном я чувствовал себя спокойно, - цитирует Marca Игуаина. - И не только я так думал. Почти все говорят, они являются одними из лучших вратарей в истории, с учетом того, сколько они выиграли и как долго остаются в мировой элите. Я испытываю гордость от того, что играл с ними и учился у них.

- Вы играли с Месси и Криштиану Роналду. Кто из них лучше?

- Это вопрос из серии "Касильяс или Буффон". Тяжело ответить на этот вопрос. Они оба настоящие монстры и имеют свой собственный набор преимуществ. Играя с ними, улучшаешь и свою игру.