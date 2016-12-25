16:54 | ФУТБОЛ — Италия

Гонсало Игуаин: "Дибала похож на Месси"

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Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин отметил, что его партнер по команде Паулу Дибала имеет все шансы стать лучшим футболистом мира. По его словам, Дибала похож на форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

- Дибала очень похож на Месси, - приводит Tuttosport слова Игуаина. - Лео доказывает, что он лучший каждый день. Паулу еще молод. У него все впереди, и все зависит от него самого. Он обладает всеми чертами, чтобы стать лучшим в мире. Когда в столь молодом возрасте ты выходишь на высокий уровень, то очень тяжело там остаться. У него будет еще много взлетов и падений. 

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