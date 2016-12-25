Гонсало Игуаин: "Дибала похож на Месси"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин отметил, что его партнер по команде Паулу Дибала имеет все шансы стать лучшим футболистом мира. По его словам, Дибала похож на форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

- Дибала очень похож на Месси, - приводит Tuttosport слова Игуаина. - Лео доказывает, что он лучший каждый день. Паулу еще молод. У него все впереди, и все зависит от него самого. Он обладает всеми чертами, чтобы стать лучшим в мире. Когда в столь молодом возрасте ты выходишь на высокий уровень, то очень тяжело там остаться. У него будет еще много взлетов и падений.